Kermesse Populaire “La fête ou le Choléra” Parking de l’hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Kermesse Populaire “La fête ou le Choléra” Parking de l’hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims, 16 avril 2022, Reims. Kermesse Populaire “La fête ou le Choléra”

Parking de l’hippodrome, rue Marie-Dominique Maingot, Reims, le samedi 16 avril à 14:00

Le 16 Avril à partir de 14h le Groupe Kropotkine sera présent à la Kermesse Populaire “La fête ou le Choléra” à Reims, au parking de l’hippodrome, rue Marie-Dominique Maingot. Nous espérons vous y voir nombreux. Au programme : 14 h – 18 h : Jeux de plein air (chamboultout, piñata, palets, catapulte, etc) Stands associatifs (ATTAC, AIDES, Ex-Aequo et d’autres) Présentations / conférences (Entre autres, le Collectif Sovkipeu) Bibliothèque Foule Sentimentale Distro Point d’écoute de disques Goûter. 18 h – 21h : Pizzas au feu de bois par Veganemendalle Concerts : CC Crack Corn / Rhume Carabinée / Dosser / SxTxO (en désordre). 21h – 0h00 : Boum, 3 DJ’s pour vous accompagner vers la nuit.

Entrée libre

Présence du Groupe Kropotkine de la Fédération anarchiste Parking de l’hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims rue Marie-Dominique Maingot, 51100Reims Reims Croix-Rouge Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Parking de l'hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims Adresse rue Marie-Dominique Maingot, 51100Reims Ville Reims lieuville Parking de l'hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims Reims Departement Marne

Parking de l'hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Kermesse Populaire “La fête ou le Choléra” Parking de l’hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims 2022-04-16 was last modified: by Kermesse Populaire “La fête ou le Choléra” Parking de l’hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims Parking de l'hippodrome,rue Marie-Dominique Maingot,Reims 16 avril 2022 Parking de l'hippodrome Reims Reims Reims rue Marie-Dominique Maingot

Reims Marne