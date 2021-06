Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Kermesse numérique Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Kermesse numérique Buis-les-Baronnies, 12 juin 2021-12 juin 2021, Buis-les-Baronnies. Kermesse numérique 2021-06-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-12 17:00:00 17:00:00

Buis-les-Baronnies Drôme Suite à nos animations DETOX L’INFOX auprès des élèves de 5ème du collège de Buis les Baronnies, nous proposons un après-midi ludique autour des pratiques numériques des jeunes. mairie@buislesbaronnies.fr +33 4 75 28 07 34 Suite à nos animations DETOX L’INFOX auprès des élèves de 5ème du collège de Buis les Baronnies, nous proposons un après-midi ludique autour des pratiques numériques des jeunes.

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27374#5.27214