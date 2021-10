Lille Rue Beaumarchais Lille, Nord Kermesse – la rue comme espace de jeux pour les enfants Rue Beaumarchais Lille Catégories d’évènement: Lille

L’association FAME et de nombreux partenaires du quartier proposent de mettre en place une kermesse le mercredi 3 novembre 2021 de 14h à 17h, rue Beaumarchais à Lille-Sud. La rue devient un espace de jeux pour les enfants avec différentes animations au programme (activités manuelles, lecture, roller, musique, etc…).

Entrée libre

