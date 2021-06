Saint-Herblain Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique, Nantes Kermesse graphique Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Kermesse graphique Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Herblain. 2021-07-03

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Pour fêter l’été, La Bibliothèque vous invite à participer à la création de la décoration de ses patios en compagnie de deux artistes !Avec Sophie Morille et Margot Sérigraphie découvrez l’impression de paysages au travers de techniques artisanales. Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Rue François Rabelais Centre Saint-Herblain

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Ville Saint-Herblain lieuville Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain