Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Kermesse électronique Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Kermesse électronique Saint-Denis, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Denis. Kermesse électronique 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-11 00:30:00 Près de la Porte de Paris Bassin de la Maltournée

Saint-Denis Seine-Saint-Denis C’est le retour de la Kermesse Électronique : une semaine de musique, marché vintage, jeux sportifs et d’ateliers sur les bords du canal Saint-Denis ! https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/decouvrir/les-temps-forts/la-kermesse-electronique dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Denis Adresse Près de la Porte de Paris Bassin de la Maltournée Ville Saint-Denis lieuville 48.92811#2.35535