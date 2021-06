Lille Rue des Catiches Lille, Nord Kermesse éco-citoyenne Rue des Catiches Lille Catégories d’évènement: Lille

L’espace de Vie Sociale des Francas du nord met en place une « kermesse écocitoyenne » dans le cadre d’un projet qui gravite autour du cadre de vie, sur la plaine Sylvère Verhuslt le vendredi 2 juillet 2021, de 17h à 20h. Lors de cette fin de journée, nos équipes et volontaires proposeront différents ateliers et expositions en lien au cadre de vie. Ce sera également l’occasion de se retrouver autour d’un temps convivial où la compagnie du Tire Laine sera en prestation musicale, un barbecue agrémentera cette soirée.

Entrée libre pour les ateliers, restauration sur réservation

