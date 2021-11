Paris Eglise du Saint-Esprit Paris Kermesse du Saint-Esprit Eglise du Saint-Esprit Paris Catégorie d’évènement: Paris

Il s’agit d’un temps fort de l’année, auquel vous êtes tous invités à participer, soit pour servir, soit pour consommer, et dans tous les cas pour aller à la rencontre de l’Autre, comme notre axe pastoral nous y invite depuis 3 ans. Merci aussi d’inviter vos voisins et vos connaissances. Nous proposerons des produits neufs mais aussi d’occasion, qui intéressent un nombre croissant de nos contemporains, comme les statistiques le montrent abondamment. Et ce d’autant plus que le thème cette année sera : « Préparons un Noël vert ». Au programme: Stands pour vos achats de Noël, animations pour les enfants, conférences, buvette et salon de thé, dédicaces… * Vendredi de 14h à 19h * 20h30: Projection de « L’intelligence des arbres » * * Samedi de 11h à 18h * 20h30: Conférence d’Etienne Grenet sur « Le Christ vert » * * Dimanche de 13h à 18h * 13h: Déjeuner asiatique (sur inscription à l’accueil) Elle aura lieu du 3 au 5 décembre. Eglise du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil, Paris Paris Paris

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T13:00:00 2021-12-05T18:00:00

