2022-08-07 14:00:00

Haute-Loire La Chaise-Dieu Les Pompiers organisent une grande kermesse au jardin public de La Chaise-Dieu dimanche 7 août, dès 14h avec démonstrations, jeux, tombola, buvette, restauration… +33 4 71 00 09 81 La Chaise-Dieu

