2022-06-26 12:00:00 – 2022-06-26 23:00:00

Retiers 35240 La kermesse aura lieu le dimanche 26 juin dans la cour de l’école ;

Au programme : 12h, repas (sur réservation) ; 14h30, défilé ; 15h30 – 18h, stands de jeux dans la cour de l’école, 19h, repas Moules/Frites (sans réservation). Mais aussi, à partir de 14h30, concours de Palets (2 joueurs/4 palets). Engagement : 5€/joueur. kermesse.retiers@gmail.com +33 000000000 La kermesse aura lieu le dimanche 26 juin dans la cour de l’école ;

