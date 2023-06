KERMESSE DES ÉCOLES KERMESSE DES ÉCOLES Longages, 30 juin 2023, Longages.

Longages,Haute-Garonne

L’association des parents d’élèves du GAPE et les enseignants vous invitent à la kermesse des écoles, vendredi 30 juin à 17h à Longages.

KERMESSE DES ÉCOLES

Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie



The GAPE parents’ association and teachers invite you to the school fair, Friday June 30 at 5pm in Longages

La asociación de padres GAPE y los profesores le invitan a la feria escolar del viernes 30 de junio a las 17h en Longages

Die Elternvereinigung GAPE und die Lehrer laden Sie zur Schulkirmes am Freitag, den 30. Juni um 17 Uhr in Longages ein

Mise à jour le 2023-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE