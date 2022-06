Kermesse de l’EHPAD de Plabennec Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: 29860

Plabennec 29860 L’EHPAD de Plabennec organise une kermesse ouverte à

tous le 25 juin prochain de 13h30 à 18h. Structures gonflables,

jeux, balade en ânes, petit train, pêche à la ligne, buvette et

