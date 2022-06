Kermesse de l’école Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud, 25 juin 2022, Saint-Dizier-MasbaraudSaint-Dizier-Masbaraud. Kermesse de l’école

Saint-Dizier-Masbaraud Creuse OT Creuse Sud-Ouest Saint-Dizier-Masbaraud

2022-06-25 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-25 18:30:00 18:30:00 Saint-Dizier-Masbaraud

Creuse Saint-Dizier-Masbaraud Creuse Saint-Dizier-Masbaraud Entrée libre, ouvert à tous. Système de jetons pour les jeux : 1€ le jeton, 5€ les 6, 10€ les 12 et 20€ les 25 jetons. Kermesse de fin d’année : spectacle des élèves à 14h30 – Ouverture des jeux à partir de 15h30 : sculpture de ballons, maquillage, jeux, structures gonflables, tombola, tir à la corde et musique. Buvette et restauration rapide sur place (pizza, gaufres). Entrée libre, ouvert à tous. Système de jetons pour les jeux : 1€ le jeton, 5€ les 6, 10€ les 12 et 20€ les 25 jetons. Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud

dernière mise à jour : 2022-06-22 par OT Creuse Sud-Ouest

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Other Lieu Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Adresse Saint-Dizier-Masbaraud Creuse OT Creuse Sud-Ouest Saint-Dizier-Masbaraud Ville Saint-Dizier-MasbaraudSaint-Dizier-Masbaraud lieuville Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Departement Creuse

Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-MasbaraudSaint-Dizier-Masbaraud Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier-masbaraudsaint-dizier-masbaraud/

Kermesse de l’école Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud 2022-06-25 was last modified: by Kermesse de l’école Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud 25 juin 2022 Saint-Dizier-Masbaraud Creuse OT Creuse Sud-Ouest

Saint-Dizier-MasbaraudSaint-Dizier-Masbaraud Creuse