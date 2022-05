KERMESSE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE DOMPAIRE Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: 88270

KERMESSE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE DOMPAIRE Dompaire, 2 juillet 2022, Dompaire. École Primaire – cour de l'École 202 route de bouzemont

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-02 17:30:00 17:30:00

Dompaire 88270 Kermesse de l’École de Dompaire.

Le matin à partir de 10h spectacle des enfants de l’école. Repas (crudités, barbecue, pommes de terre avec fromage blanc, fromage et glace) adulte 12€ et enfant 5€ à réserver au 06 95 08 58 64 ou à compléter le bulletin d’inscription en PDF et le déposer dans la boite aux lettres de l’école. L’après midi à partir de 15h, de nombreux jeux, structures gonflables, tombola….. Tirage au sort de la tombola à 17h.

Buvette et crêpes.

Animation organisée par les Amis de l’École de Dompaire +33 6 95 08 58 64 Les Amis de l’École de Dompaire

