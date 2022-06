KERMESSE DE L’ÉCOLE Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: 57330

HETTANGE GRANDE

KERMESSE DE L’ÉCOLE Hettange-Grande, 11 juin 2022, Hettange-Grande. KERMESSE DE L’ÉCOLE Cour des écoles du groupe Pasteur 4 rue de Pederobba Hettange-Grande

2022-06-11 – 2022-06-11 Cour des écoles du groupe Pasteur 4 rue de Pederobba

Hettange-Grande 57330 Les écoles du groupe Pasteur organise leur kermesse de fin d’année. Au programme : stands de jeux, châteaux gonflables, spectacle, tombola. Pour se restaurer, un barbecue sera proposé. Une buvette sera également disponible. apegp57330@gmail.com https://www.facebook.com/APEGP Cour des écoles du groupe Pasteur 4 rue de Pederobba Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57330, HETTANGE GRANDE Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Cour des écoles du groupe Pasteur 4 rue de Pederobba Ville Hettange-Grande lieuville Cour des écoles du groupe Pasteur 4 rue de Pederobba Hettange-Grande Departement 57330

Hettange-Grande Hettange-Grande 57330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hettange-grande/

KERMESSE DE L’ÉCOLE Hettange-Grande 2022-06-11 was last modified: by KERMESSE DE L’ÉCOLE Hettange-Grande Hettange-Grande 11 juin 2022 57330 Hettange-Grande

Hettange-Grande 57330