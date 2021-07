Loctudy Loctudy Finistère, Loctudy Kermesse de l’école de Larvor Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Kermesse de l’école de Larvor Loctudy, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Loctudy. Kermesse de l’école de Larvor 2021-07-14 – 2021-07-14 Rue du Port de Larvor Ecole de Larvor

Loctudy Finistère Stands de jeux, buvette, petite restauration… Il n’y aura pas de feux d’artifice cette année. +33 6 68 55 68 22 Stands de jeux, buvette, petite restauration… Il n’y aura pas de feux d’artifice cette année. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Loctudy Adresse Rue du Port de Larvor Ecole de Larvor Ville Loctudy lieuville 47.80294#-4.18247