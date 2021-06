Kermesse de l’AIKB Gouarec, 22 août 2021-22 août 2021, Gouarec.

Kermesse de l’AIKB 2021-08-22 11:00:00 – 2021-08-22 17:00:00

Gouarec Côtes d’Armor

En partenariat avec la municipalité de Gouarec.

Cette Kermesse annuelle est l’occasion pour nos membres de se retrouver et de rencontrer les gens du pays. Il y a beaucoup de choses pour toute la famille. Il y aura des jeux et de la peinture sur visage pour les enfants. Naturellement, un bar pour les adultes ! Venez à la rencontre de nos Clubs : d’art, de photographie et de théâtre, la Troupe Arlequin. L’équipe « Spotlight on Brittany », notre

émission radio sera présente pour vous raconter ses exploits. Détendez-vous au salon de thé qui vous propose un choix abondant de gâteaux délicieux.

N’oubliez pas d’acheter un billet de tombola.

This popular annual event gives AIKB members a chance to meet each other and

local residents. There is a lot to do for all the family. Browse around our many stalls, which include bric-a-brac and local artisans. There will be games and face- painting for the children and a bar for the grownups! Come and meet our clubs:

Art, Photo and la Troupe Arlequin our theatre group. Stop in for a chat at the “Spotlight on Brittany” radio booth to find out what is going on. Relax at the AIKB café, a great choice of food will be on offer. And…don’t forget to buy your raffle tickets! Please contact Maggie to reserve and pay for your stall for 5€.

info@aikb.fr +33 2 96 24 87 90

