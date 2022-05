Kermesse Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Kermesse Bidache, 4 juin 2022
EUR 3
Structures gonflables, chamboule tout, jeux en bois, baby foot, course en sac..;Piñata en fin d'après midi. Grand jeu dans le village sur le thème Scoobydoo.
+33 5 56 56 03 49

