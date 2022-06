KERMESSE Basse-Rentgen Basse-Rentgen Catégories d’évènement: Basse-Rentgen

Moselle

KERMESSE Basse-Rentgen, 1 juillet 2022

8 rue de l’Église Basse-Rentgen Moselle OT CATTENOM ET ENVIRONS

2022-07-01 16:00:00 – 2022-07-01 22:00:00

Moselle Basse-Rentgen La kermesse de fin d’année est de retour avec un parcours gonflable, une tombola et le traditionnel spectacle des enfants. Pour se restaurer, des tables et bancs seront mis en place avec vente de saucisses, frites, crêpes, barbe à papa et plein d’autres surprises. APE_jules_verne@hotmail.fr +33 6 80 64 48 44 https://www.facebook.com/APEJulesVerneBREH/ Basse-Rentgen

