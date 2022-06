Kermesse aux Eyzies Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Structures gonflables, jeux traditionnels, conte musical, Tombola

Buvette toute la journée A partir de 19h : soirée animée par Périgord’eventing Repas : apéritif offert

Jambon braisé au feu de bois

