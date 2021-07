Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Kermesse au jardin de Rouxy Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Kermesse au jardin de Rouxy Les Rousses, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Les Rousses. Kermesse au jardin de Rouxy 2021-07-14 – 2021-07-14 Place de l’Omnibus Jardin de Rouxy

Les Rousses Jura EUR 9.4 9.4 Après-midi festive avec un thème différent chaque semaine (clown , magie…). Renseignements et programme : wwwlesrousses.com et offices de tourisme de la station des Rousses. Après-midi festive avec un thème différent chaque semaine (clown , magie…). Renseignements et programme : wwwlesrousses.com et offices de tourisme de la station des Rousses. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Lieu Les Rousses
Adresse Place de l'Omnibus Jardin de Rouxy
Ville Les Rousses