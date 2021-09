Kermesse annuelle Mosquée CIMG Metz Fatih, 1 octobre 2021, Metz.

Kermesse annuelle

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Mosquée CIMG Metz Fatih

▪️Pâtisseries et boissons traditionnelles ▪️Grillades, kebabs et spécialités turques ▪️Ballon gonflable et animations ▪️Tissus et confections ▪️Friandises, glaces et barbes à papa ▪️Convivialité et bonne humeur DATE: 1, 2 et 3 octobre 2021 HORAIRES: A partir de 10h00 LIEU: Mosquée CIMG Metz Fatih Millî Görüş ADRESSE: 16 Rampe de Bellecroix – 57070 Metz

Entrée libre

Vous êtes chaleureusement invités à notre kermesse annuelle. Venez passer un bon moment à nos côtés !

Mosquée CIMG Metz Fatih 16 rampe Bellecroix Metz Metz Bellecroix Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T20:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T20:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T20:00:00