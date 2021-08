Sens Sens Sens, Yonne Kermesse africaine Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne EUR Une kermesse africaine sera proposée sur le terrain de la chaufferie, dans le quartier des Champs-Plaisants.

DJ Princelove mixera et quatre chanteurs seront attendus.

L’évènement est parrainé par le Sénonais Franck Elemba, 4e du concours du lancer de poids aux JO de Rio en 2016.

+33 3 86 65 19 49

