du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn

La pagode Wat Lao Bouddhaviharn a ouvert ses portes en 2014 et affiche un style architectural remarquable directement hérité des temples bouddhistes laotiens. Le temple bouddhique ouvre ses portes pour des visites guidées ou libres, des conférences et une kermesse. Kermesse avec dégustation de spécialités culinaires asiatiques et manifestation musicale.

Entrée libre

214 boulevard de Strasbourg – 59100 Roubaix

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

