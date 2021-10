Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye Eure-et-Loir, Nogent-le-Phaye Kerity la maison des contes Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Phaye

Kerity la maison des contes Nogent-le-Phaye, 18 décembre 2021, Nogent-le-Phaye. Kerity la maison des contes 2021-12-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-18

Nogent-le-Phaye Eure-et-Loir Nogent-le-Phaye 0 EUR 0 A 7 ans, Nathanael ne sait toujours pas lire. Pourtant, il adore les histoires que lui racontent sa grand-mère. A sa mort, celle-ci lui lègue sa bibliothèque… Un film de Dominique Monféry avec les voix de Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard. Dans le cadre de son programme de projections de films sur le thème de “la bibliothèque au cinéma”, la bibliothèque de Nogent-le-Phaye diffuse le film d”animations “Kérity la maison des contes”. Un film pour toute la famille. bibliotheque-nogentlephaye@orange.fr A 7 ans, Nathanael ne sait toujours pas lire. Pourtant, il adore les histoires que lui racontent sa grand-mère. A sa mort, celle-ci lui lègue sa bibliothèque… Un film de Dominique Monféry avec les voix de Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard. Kerity dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT CHARTRES

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Phaye Autres Lieu Nogent-le-Phaye Adresse Ville Nogent-le-Phaye lieuville 48.4465#1.57714