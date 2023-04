Expo-vente Le Pas des Gazelles et Luzalie Kerhinet St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Expo-vente Le Pas des Gazelles et Luzalie Kerhinet, 3 avril 2023, St lyphard. Expo-vente Le Pas des Gazelles et Luzalie 3 – 9 avril Kerhinet Public Du Lundi 3 avril au Dimanche 9 avril, découvrez les créations de l’atelier Le Pas des Gazelles : cuir, bois, montage de sandales sur mesures, bijoux cuir et maroquinerie et de l’atelier Luzalie cosmétiques naturels Kerhinet La Catiche 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/expo-vente-le-pas-des-gazelles-et-luzalie-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

