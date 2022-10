Menu de la Saint-Valentin à l’auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 St lyphard

Menu adulte: 49

Nous serons exceptionnellement ouvert le lundi 14 février midi et soir pour vous recevoir. Pas libre le lundi ? Ce menu sera également servi le samedi 12 au soir et le dimanche 13 au midi. Réservez vite votre table au 02 40 91 32 36.

Menu Saint-Valentin – 49 € par personne

avec accord mets et vins – 16 € Foie gras cuit en terrine, chutney de fruits rouges à la rose

Noix de Saint-Jacques rôties, crème de cèpes, chantilly au lard

Pavé de veau braisé , sauce crémée au vin jaune

et légumes de saison

Dessert Saint-Valentin

