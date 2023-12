Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 Saint lyphard Saint lyphard, 1 décembre 2023, Saint lyphard.

Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet 1 – 31 décembre Kerhinet 44410 Saint lyphard Menu adulte: 58.00

Pour ce mois de décembre 2023, nous vous proposons des fêtes pleines de gourmandises avec un menu à emporter et à déguster chez vous.

COMMANDEZ, ENFOURNEZ, SERVEZ… RECEVEZ LES COMPLIMENTS !

Pour le 24 décembre et le Réveillon du 31 décembre, voici le menu à emporter à 58 € par personne :

Amuse-bouche

Foie gras cuit en terrine, chutney mangue ananas

Tarte à la compotée de pommes, Saint-Jacques rôties,

pétale de langouille, beurre de cidre

Croustillant de pigeonneau, champignons, châtaignes,

pommes de terre et sauce aux épices douces

Mont Blanc

Mignardises

