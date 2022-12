Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 Saint lyphard Saint lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 Saint lyphard, 24 décembre 2022, Saint lyphard. Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet 24 et 31 décembre Kerhinet 44410 Saint lyphard

Menu adulte: 52.00

Pour le 24 décembre et le Réveillon du 31 décembre, voici le menu à emporter à 52 € par personne : – Amuse-bouche – Tarte crème de truffe, asperges vertes et saumon fumé – Croustillant de… Kerhinet 44410 Saint lyphard Kerhinet 44410 Saint lyphard Saint lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire Pour le 24 décembre et le Réveillon du 31 décembre, voici le menu à emporter à 52 € par personne : – Amuse-bouche – Tarte crème de truffe, asperges vertes et saumon fumé – Croustillant de Saint-Jacques, crème de cèpes et chantilly au lard – Tournedos de chapon farci aux morilles et légumes de saison – Dessert de fête – Mignardises Indication : ce menu est disponible en retrait pour les fêtes de fin d’année, avec possibilité de commander à la part. Il est à récupérer froid, dans un emballage fourni par nos soins ou directement sur vos plats de présentation / réchauffage. Nous vous donnons ensuite toutes les indications nécessaires pour le réchauffage chez vous. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour plus de précisions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T09:00:00+01:00

2022-12-31T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Kerhinet 44410 Saint lyphard Adresse Kerhinet 44410 Saint lyphard Ville Saint lyphard lieuville Kerhinet 44410 Saint lyphard Saint lyphard Departement Loire-Atlantique

Kerhinet 44410 Saint lyphard Saint lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lyphard/

Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 Saint lyphard 2022-12-24 was last modified: by Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 Saint lyphard Kerhinet 44410 Saint lyphard 24 décembre 2022 Kerhinet 44410 Saint lyphard Saint lyphard Saint-Lyphard

Saint lyphard Loire-Atlantique