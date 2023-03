Journées européennes des métiers d’art Kerhinet 44410 Saint lyphard

Journées européennes des métiers d’art Kerhinet 44410 Saint lyphard, 27 mars 2023, . Journées européennes des métiers d’art 27 mars – 2 avril Kerhinet 44410 Saint lyphard Public Le Parc naturel régional de Brière ouvre les portes des chaumières de Kerhinet à Saint-Lyphard aux professionnels des métiers d’Art : Artisan, artiste-auteur, profession libérale, Entreprise du Patrimoine vivant, Maître d’art, Manufacture, Collectif, etc. Les artisans et artistes reconnus proposeront une découverte de leur savoir-faire à travers une démonstration ou un atelier, ils pourront également proposer des créations à la vente . Horaires : du lundi 27 mars au Jeudi 30 mars de 14 h 00 à 18 h 00 et du Vendredi 31 mars au dimanche 02 avril de 11 h 00 à 18 h 00. A cette occasion seront ouverts aux artisans et au public : Chaumière La Catiche, Rez du chaussée du centre de classes , Rez de chaussée du gite des Ecoliers. Afin de permettre à tous les professionnels de candidater, le Parc naturel régional coordonne une préinscription via un formulaire en ligne et ce, du 1er février au 25 février 2023 Kerhinet 44410 Saint lyphard Kerhinet 44410 Saint lyphard 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journees-europeennes-des-metiers-d-art-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

