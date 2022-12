Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 Saint lyphard

Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet Kerhinet 44410 Saint lyphard, 24 décembre 2022, . Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge de Kerhinet 24 et 31 décembre Kerhinet 44410 Saint lyphard

Menu adulte: 52.00

Pour le 24 décembre et le Réveillon du 31 décembre, voici le menu à emporter à 52 € par personne : – Amuse-bouche – Tarte crème de truffe, asperges vertes et saumon fumé – Croustillant de… Kerhinet 44410 Saint lyphard Kerhinet 44410 Saint lyphard 44410 Pour le 24 décembre et le Réveillon du 31 décembre, voici le menu à emporter à 52 € par personne : – Amuse-bouche – Tarte crème de truffe, asperges vertes et saumon fumé – Croustillant de Saint-Jacques, crème de cèpes et chantilly au lard – Tournedos de chapon farci aux morilles et légumes de saison – Dessert de fête – Mignardises Indication : ce menu est disponible en retrait pour les fêtes de fin d’année, avec possibilité de commander à la part. Il est à récupérer froid, dans un emballage fourni par nos soins ou directement sur vos plats de présentation / réchauffage. Nous vous donnons ensuite toutes les indications nécessaires pour le réchauffage chez vous. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour plus de précisions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T09:00:00+01:00

2022-12-31T19:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Kerhinet 44410 Saint lyphard Adresse Kerhinet 44410 Saint lyphard lieuville Kerhinet 44410 Saint lyphard

Kerhinet 44410 Saint lyphard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//