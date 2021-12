Ploubezre Ploubezre Côtes-d'Armor, Ploubezre Kergrist au pays des merveilles Ploubezre Ploubezre Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubezre

19 décembre 2021

2021-12-19 – 2021-12-19

Ploubezre Côtes d’Armor Ploubezre Visite libre du château décoré, Visite libre du parc

Dans le grand salon du château, laissez-vous emporter par la harpe, bercé par le feu dans la cheminée, tout en dégustant un thé, café ou chocolat chaud et gâteau maison.

Groupe de 6 personnes maximum par table +33 6 86 82 62 37 Visite libre du château décoré, Visite libre du parc

Groupe de 6 personnes maximum par table Ploubezre

