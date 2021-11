Kérénoc L'atelier du papetier Côtes-d'Armor, Kérénoc Marché de Noël L’atelier du papetier Kérénoc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Marché de Noël L’atelier du papetier, 1 novembre 2021 15:00, Kérénoc. 1 – 7 novembre Sur place Entrée Libre https://latelierdupapetier.fr/, contact@latelierdupapetier.fr, 0631002685 Fabrication du papier artisanal traditionnel et moderne : ouverture de l’Atelier du 18 novembre au 30 décembre 2021. Marie – Josèphe, Artisan papetière ouvre son atelier de fabrication du papier artisanal pour Noël : carnets d’artiste, carterie d’art, objets de décoration fabriqués en fibres de lin, de chanvre et de mitsumata.

Il est préférable d’appeler pour annoncer votre visite : 06 31 00 26 85. L’atelier du papetier 44 route du Gwern Kérénoc 22560 Pleumeur Bodou Côtes d’Armor 22560 Kérénoc Côtes-d’Armor lundi 1er novembre – 15h00 à 19h00

mardi 2 novembre – 15h00 à 19h00

mercredi 3 novembre – 15h00 à 19h00

jeudi 4 novembre – 15h00 à 19h00

vendredi 5 novembre – 15h00 à 19h00

samedi 6 novembre – 15h00 à 19h00

dimanche 7 novembre – 15h00 à 19h00

