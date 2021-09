Rezé Théâtre (Le) - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Keren Ann – Saison La Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Keren Ann – Saison La Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 14 octobre 2021, Rezé. 2021-10-14

Horaire : 20:00

Gratuit : non 20 € / 25 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Chanson. Figure majeure de la chanson d’ici et d’ailleurs depuis vingt ans, Keren Ann reprend la route pour interpréter les titres de son dernier album, le sublime “Bleue”. Sur scène, son élégance, sa voix et la densité de ses chansons resplendissent.Chant, guitare, piano : Keren AnnClavier : Marc ChouarainGuitare électrique : François PoggioBasse : Aleks AngelovBatterie : Raphaël Chassin Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau 02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr http://www.lasoufflerie.org

