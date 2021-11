Keren Ann & Irène Jacob – Où es-tu ? Chapelle du Méjan, 8 mars 2022, Arles.

Keren Ann & Irène Jacob – Où es-tu ?

Chapelle du Méjan, le mardi 8 mars 2022 à 20:30

LECTURE-MUSICALE Au printemps 2020, empêchées de se voir comme le reste du monde, Keren Ann à Paris et Irène Jacob dans les Cévennes commencent une conversation qu’elles donnent à voir et à entendre sur lnstagram. Le principe est simple : chaque dimanche soir, Keren Ann, souvent accompagnée d’une guitare, chante une chanson de son répertoire à laquelle Irène répond avec un texte sous forme de poésie. Lorsque enfin on retrouve une semiliberté, Irène et Keren Ann se demandent comment prolonger cette discussion, l’idée est de rester dans un espace digital pour pouvoir se faire entendre, puisque les salles sont, jusqu’à nouvel ordre, fermées. L’idée d’un podcast enregistré en live est née progressivement, et très vite accompagné du titre Où es-tu ?. Ces voyages immobiles, qu’elles enregistrent côte à côte en s’imaginant si loin l’une de l’autre pour mieux se retrouver, leurs font retrouver les instincts de la scène, les salles ré-ouvriront bien un jour, non ?

10 € plein tarif • 5 € tarif étudiants, demandeurs d’emploi • Gratuité : enfants de moins de 12 ans

Pour cette lecture musicale, Keren Ann et Irène Jacob mettent en scène les échanges entre la guitare de l’une et la poésie de l’autre, initiés durant le confinements.

