KERECKI / LOUSTALOT / MACE LE TRITON, 2 juin 2022, Les Lilas.

KERECKI / LOUSTALOT / MACE

LE TRITON, le jeudi 2 juin à 20:30

À l’initiative de la création du KLM Trio, il y a eu l’idée de Philippe Macé de rassembler les conditions sonores, timbres et espaces, pour une construction musicale qui s’appuie sur le potentiel artistique des trois musiciens improvisateurs et compositeurs concernés et sur une instrumentation inédite. Il y a eu aussi le souhait de chaque musicien de rapprocher leurs sonorités originales dans un espace fusionnel, enrichi de leurs parcours personnels au cœur du jazz, de la musique contemporaine, des musiques du monde. Il y a eu enfin leur envie de proposer une musique construite sur des échanges en temps réel, une écoute complice, une musique nourrie grâce à un parcours musical déjà accompli pour chacun des trois. D’où la naissance du trio KLM, comme Kerecki, Loustalot, Macé … La musique du trio propose à l’auditeur un parcours sonore qui fluctue entre des temps longs, résonnants, et des temps courts plus denses rythmiquement, entre des compositions structurées et des improvisations libres. Un bel ovni est né. **Stéphane Kerecki** contrebasse **Yoann Loustalot** trompette **Philippe Macé** vibraphone

KLM Trio

