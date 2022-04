KERCHANGA EN CONCERT

2022-04-30 – 2022-04-30 Ce duo voyageur incorpore à son répertoire différentes traditions musicales : entre mélodies intimes et rythmes envoûtants du terroir afro-créole, les boucles entrecroisées de la guitare se mêlent aux sons de la harpe africaine, une pincée de beatbox venant soutenir les harmonies vocales. De la musique qui parle au cœur et aux jambes !

