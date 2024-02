Kerchak Le Moulin Marseille 13e Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

Kerchak Le Moulin Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Kerchak vous donne rendez-vous au Moulin vendredi 12 avril.

Après une saison 1 à 200 km/h marquée par la certification de son projet « Confiance » et une Cigale complète en quelques jours, Kerchak revient pour la saison 2 passer un second step avec un nouveau projet et une nouvelle tournée !



+ Première partie



Une proposition Saag Le Moulin en accord avec Auguri Productions.



[Grande Salle] EUR.

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Le Moulin 47 Boulevard Perrin

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Kerchak Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-05 par Ville de Marseille