KERCHAK Le Rocher de Palmer Cenon, vendredi 15 mars 2024.

KERCHAK – Au Rocher de Palmer Vendredi 15 mars, 19h30 Le Rocher de Palmer 24€ pour les adhérents, 27€ en prévente, 29€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:30:00+01:00

Après une première année à 200km/h, Kerchak souhaite passé un second step et nous présente sa Mixtape « Saison 2 ». Saison 2 qui montre son ascension mais aussi un passage à une autre dimension. Beaucoup plus mature, cet opus présente un Kerchak plus éclectique. De la Jersey, de la drill, de la New Jazz, l’artiste s’exerce à de nouveaux style musicaux. La première prise de parole avec le Colors « Roule un autre » sortie le 2 Octobre ouvre le bal de ce projet diversifié. Comptabilisant 10 millions de streams aujourd’hui ce titre marque un grand coup dans le changement de direction musicale de l’artiste. Accompagné avec des featurings de Dinos, Gambi, Ziak, Houdi et RnBoi, Kerchak s’entoure de cadre et aussi d’artiste de la nouvelle scène rap. Si la première année de Kerchak fut fulgurante, la Saison 2 promet de l’être encore plus.

Le Rocher de Palmer 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lerocherdepalmer.fr/evenement/15-03-2024-20-30-kerchak »}]

hip-hop