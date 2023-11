Atelier ChatGPT : de débutant à utilisateur averti Keranden tiers-lieu Landerneau, 4 décembre 2023, Landerneau.

Résumé

Ca fait bientôt 1 an que ChatGPT est arrivé et a secoué le monde.

Depuis, nombreux sont ceux qui s’en servent pour simplifier leur travail.

Ne restez pas à la traîne !

Venez apprendre à (bien) vous en servir pour vraiment améliorer votre quotidien.

En plus, dans ce format inédit

on va essayer de résoudre un des problèmes de votre quotidien !

vous repartirez avec un !

Programme

Théorie :

Présentation des fondamentaux

Cas concrets et démo

Pratique

Dans un premier temps, chacun essaie de résoudre un de ses problèmes en solo en se servant des connaissances engrangées sur la partie théorique

Dans un second temps, on essaie d’améliorer les prompts grâce à l’intelligence collective

Pré-requis

N’oubliez pas d’apporter votre ordi !

Keranden tiers-lieu Rue Jehan Bazin, Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T12:30:00+01:00 – 2023-12-04T13:30:00+01:00

