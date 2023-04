Formation Airtable immersive et ludique dans un lieu d’exception Keranden tiers-lieu Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Formation Airtable immersive et ludique dans un lieu d’exception Keranden tiers-lieu, 8 juin 2023, Landerneau. Formation Airtable immersive et ludique dans un lieu d’exception Jeudi 8 juin, 09h00 Keranden tiers-lieu 660€ TTC en financement entreprise ou perso, 890€ TTC en financement par votre OPCO (dossier géré par notre partenaire Focus Bonus) Où je l’ai rangé déjà ce fichier Excel ? Sur mon disque ? Ah non. C’était pas une pièce jointe ? Non plus. Max, c’est toi qui l’as ? ? Cette situation vous parle ? Mettez-y fin avec notre formation Airtable : une journée 100% pratique, clé en main (repas et activité compris), d’où vous repartirez avec de nouvelles compétences et votre outil fait main. Et le top ? Il n’y a pas de pré-requis technique ! Et la formation est finançable par les OPCO (opérateurs de compétences). Avec Airtable

✅ vos données sont dans un endroit unique

✅ tout le monde a la même version au même moment

✅ plus besoin d’attendre que votre collègue ait fini avec un fichier pour pouvoir l’ouvrir Et ce n’est pas qu’un Excel amélioré ! Voyez par exemple comment Kemper Gastronomie a gagné 1j par semaine après 2j de formation sur cet outil. Vous pouvez aussi vous en servir pour créer :

? un logiciel de remontées terrain pour améliorer la productivité de vos équipes

? un logiciel de suivi et tableau de bord pour exploiter vos données à des fins stratégiques

? un CRM pour fluidifier les relations avec vos clients et contacts C’est d’ailleurs ce CRM que vous apprendrez à créer de toutes pièces lors de cette formation.

Mais rassurez-vous, vous repartirez non seulement avec ce CRM, mais aussi les compétences pour créer bien d’autres choses ! Le format On apprend en *faisant* : à la fin de la journée, vous repartirez avec le CRM que vous avez créé et les compétences pour le faire évoluer et créer d’autres logiciels.

On apprend en *s’amusant* : **vous mettrez en application vos nouvelles compétences dans le cadre d’une activité ludique surprise** ??. Le lieu Ça se passe au superbe manoir de Keranden ?. Promis, on ne vous forme pas à boire du thé façon couronne britannique ! Le tarif ? 660€ TTC en financement entreprise ou perso

? 890€ TTC en financement par votre OPCO (dossier géré par notre partenaire Focus Bonus) Le reste On s’en occupe !

Vous venez, vous apprenez, vous vous amusez.

Le reste, c’est pour nous ! Keranden tiers-lieu Rue Jehan Bazin, Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/NEaA »}, {« type »: « email », « value »: « hello@breizh-e-nov.com »}] [{« link »: « https://breizhenov.substack.com/p/comment-kemper-gastronomie-a-gagne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T09:00:00+02:00 – 2023-06-08T18:00:00+02:00

2023-06-08T09:00:00+02:00 – 2023-06-08T18:00:00+02:00 nocode no-code

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Keranden tiers-lieu Adresse Rue Jehan Bazin, Landerneau Ville Landerneau Departement Finistère Lieu Ville Keranden tiers-lieu Landerneau

Keranden tiers-lieu Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Formation Airtable immersive et ludique dans un lieu d’exception Keranden tiers-lieu 2023-06-08 was last modified: by Formation Airtable immersive et ludique dans un lieu d’exception Keranden tiers-lieu Keranden tiers-lieu 8 juin 2023 Keranden tiers-lieu Landerneau landerneau

Landerneau Finistère