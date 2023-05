Veillée Contée Kerado 44410 St lyphard, 18 août 2023, St lyphard.

Veillée Contée Vendredi 18 août, 20h15 Kerado 44410 St lyphard Gratuit: 0

En partenariat avec l’association Conteur de Brière. Contes et chansons de Brière pour toute la famille.

Kerado 44410 St lyphard Kerado 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 08 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 36 81 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@mairie-saint-lyphard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-saintlyphard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/veillee-contee-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T20:15:00+02:00 – 2023-08-19T06:15:00+02:00

2023-08-18T20:15:00+02:00 – 2023-08-19T06:15:00+02:00

CULTURE FAMILLE