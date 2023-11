Les délices à emporter avec l’Auberge de Ker Roland Ker Roland Herbignac, 20 décembre 2023, Herbignac.

Les délices à emporter avec l’Auberge de Ker Roland 20 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Ker Roland

Offrez vous une belle expérience culinaire préparée avec amour et célébrez les fêtes en toute sérénité.

Des saveurs exquises, une touche de magie et zéro stress en cuisine !

Commandez tôt, célébrez pleinement : assurez-vous de passer votre commande à l’avance pour garantir la disponibilité de vos mets préférés.

Prise de commande avant le 17 décembre. Les commandes peuvent être récupérées entre le 20 décembre et le 7 janvier selon nos horaires d’ouverture.

2023-12-20T09:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

2024-01-07T09:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

