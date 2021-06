Ker Roc’h en fête – Festival La Roche-Jaudy, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, La Roche-Jaudy.

Ker Roc’h en fête – Festival 2021-09-04 19:00:00 – 2021-09-04 23:00:00 Place du Martray La Roche-Derrien

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor La Roche-Jaudy

Cette année c’est la 14ème édition du rendez-vous des Trégorrois. La musique et le spectacle de rue s’installent à La Roche-Derrien pour 2 jours de fête !

Programmation du samedi :

19h30: La Wazo . Fanfare

21h: Que tengo . Tropical cumbia (cumbia moderne et groove afro-caribéens)

22h: Gemma & the Travellers . Soul . (l’esprit de la “Motown”, le son brut et “groove” des débuts du label)

Restauration sur place. Fête foraine tout le week-end.

+33 2 96 91 36 31

