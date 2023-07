Entre ciel et mer Ker Netra Les Sables-d’Olonne Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée Entre ciel et mer Ker Netra Les Sables-d’Olonne, 27 août 2023, Les Sables-d'Olonne. Entre ciel et mer 27 août – 2 septembre Ker Netra Le projet consiste à emmener 15 jeunes sur la dernière semaine des vacances d’été pour leur permettre de reprendre le rythme du travail avant leur rentrée. Notamment avec des révisions des acquis de l’année passée et de la découverte du programme de leurs années à venir. Tout ça leur permettrait d’être dans un cadre bien différent du quartier car nous voulons les amener aux sables d’Olonne dans la colonie de Ker-Netra. Au programme des activités : activité au bord de la mer, découvertes et prise de conscience de l’environnement aquatique à travers différentes activités comme la plongée sous-marine, une matinée sur un bateau de pêche, mais aussi du karting, Bouée tractée, Parc aquatique et parachute ascensionnel. Programme des révisions : nous aurons un regard très important sur la méthodologie de travail et l’organisation du travail. Convaincu, que l’apprentissage ne se fait pas seulement sur des temps scolaires, mais il peut aussi se faire à travers des activités.

Ce séjour a été pensé pour privilégier les personnes qui ne peuvent pas se permettre d’aller en vacances (par faute de moyen).

Ils privilégient les personnes qui se sont impliquées durant toute l'année lors de nos stages de révision. Il permettra aux enfants de développer des capacités de réflexions et de méthodologie de travail qui leur permettra d'avoir différentes façons de traiter un problème que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien devant une copie. Les activités sont là pour permettre aux enfants de découvrir des choses incroyables, mais aussi à les sensibiliser sur le milieu aquatique et les difficultés auxquelles nous pouvons faire face.

Ker Netra
18 avenue Nina d'Asty
Les Sables-d'Olonne 85180 Château-d'Olonne
Vendée Pays de la Loire
Dates: 27 août – 2 septembre 2023
Age: 14-17 ans

