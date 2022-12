Summer Camp Ker Netra, 2 août 2021, Les Sables-d'Olonne.

Summer Camp 2 – 14 août 2021 Ker Netra

313.30€ Clermontois / 448.50€ non Clermontois

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Ker Netra 18 avenue Nina d’Asty Château-d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85180 Vendée Pays de la Loire

Pour la sixième année consécutive, la pinède de Ker-Netra, près des Sables d’Olonne en Vendée, accueillera un camp international regroupant des adolescents de Clermont-Ferrand et de Regensburg (Allemagne) du 2 au 14 août.

Au programme : les jeunes auront la possibilité de découvrir le milieu marin et pourront pratiquer des activités telles que le surf et la baignade en mer, les activités de plein air et les grands jeux.

Les échanges entre ces deux cultures seront les points forts de ce séjour : journées et veillées à thème, repas traditionnels, jeux linguistiques et culturels, sports diverses.

Hébergement : sous tentes dans la pinède, le groupe de jeunes participera à la préparation de certains repas.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:00:00+02:00

2021-08-14T20:00:00+02:00

ville de Clermont-Ferrand