Vendée Séjour « COLO MER » Ker Morvan, 24 juillet 2023, Notre-Dame-de-Monts. Séjour « COLO MER » 24 juillet – 1 août Ker Morvan 250 Le POPA organise un séjour pour 23 jeunes de 11 à 17 ans à Notre-Dame de Monts en Vendée.

Ce séjour se déroulera du 24 juillet au 1er aout 2023 soit 9 jours 8 nuits.

Lors de ce séjour, des activités nautiques seront proposées aux jeunes. Cela permettra d'aborder avec eux les risques liés à ses activités et aux baignades mais aussi sur l'importance d'une activité physique et d'une bonne alimentation pour la santé. Ker Morvan 89 E, Avenue des Yoles Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée

