Kepax Snow Bike Uvernet-Fours

2021-12-18 – 2021-12-19

Uvernet-Fours Alpes de Haute-Provence Uvernet-Fours EUR 55 55 Le Kepax Snow Bike est le premier championnat de France de DH sur neige (appelé Super DH, soit une contraction de Super Géant et DH), inscrite au calendrier de la FFC et approuvée par l’UCI.

En jeu : le tout premier titre officiel de Champion de France. info@praloup.com +33 4 92 84 10 04 https://www.alpinesnowbike.com/ Uvernet-Fours

