Il est beau, du pli de son pantalon – toujours ajusté – jusqu’aux cols de ses chemises de Lucky Luke du Sud-Ouest. Sa musique est digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait des Story Instagram sur fond de guitare résonator. Le one man band KEPA propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé ! Rien ne prédestinait ce skateur professionnel (première une de Thrasher France) à monter sur scène : « mon rêve était de skater aux quatre coins du monde » mais c’est après une méchante blessure qu’il se met à gratter sur une guitare. Il compose ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée son genre qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier, un modèle fabriqué dans les années 1930 aux Etats-Unis. L’ancien skateur pro Képa avait surpris et s’était vu salué par une critique unanime de la presse nationale pour la sortie de son premier album réalisé par Taylor Kirk & l’équipe de Timber Timbre !

Découvrez Képa dans le cadre du festival Bebop !

