Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance du tramway Keolis Caen Mobilités – CEMT Fleury-sur-Orne Catégories d’Évènement: Calvados

Fleury-sur-Orne Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance du tramway Keolis Caen Mobilités – CEMT Fleury-sur-Orne, 16 septembre 2023, Fleury-sur-Orne. Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance du tramway Samedi 16 septembre, 09h00 Keolis Caen Mobilités – CEMT Profitez d’une visite guidée et commentée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway. Venez découvrir les coulisses, de la régulation aux ateliers de maintenance, en passant par les services supports (marketing, RH, QHSE…). Keolis Caen Mobilités – CEMT 2 avenue des étangs, 14123 Fleury-Sur-Orne Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie 02 31 15 55 50 https://www.keolis.com/ Keolis Caen Mobilités est l’opérateur du réseau Twisto. L’entreprise exploite et maintient le réseau de transports de Caen la mer. Le site de Fleury-sur-Orne abrite le Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway. Tramway T3 arrêt « Hauts de l’Orne » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Keolis Caen Mobilités Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Fleury-sur-Orne Autres Lieu Keolis Caen Mobilités - CEMT Adresse 2 avenue des étangs, 14123 Fleury-Sur-Orne Ville Fleury-sur-Orne Departement Calvados Lieu Ville Keolis Caen Mobilités - CEMT Fleury-sur-Orne

Keolis Caen Mobilités - CEMT Fleury-sur-Orne Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-sur-orne/