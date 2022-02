KENT + BOBIN Sorges et Ligueux en Périgord Sorges et Ligueux en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Sorges et Ligueux en Périgord

KENT + BOBIN Sorges et Ligueux en Périgord, 24 février 2022, Sorges et Ligueux en Périgord. KENT + BOBIN Sorges et Ligueux en Périgord

2022-02-24 – 2022-02-24

Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne Sorges et Ligueux en Périgord Jeudi 24 février à 20h30. Dans sa chambre d’étudiant, Frédéric Bobin écoutait en boucle les chansons de Kent. Après un concert de ce dernier à Lyon en 2009, leurs chemins se croisent… Dans ce spectacle, Frédéric Bobin et Kent se réunissent sur scène et mélangent leurs répertoires. Deux voix, deux guitares. Un moment de partage, plein d’authenticité et de fraternité. Réservation conseillée auprès de l’association La Buissonnière au 06 15 91 03 93. Salle des fêtes de Sorges

Entrée 12 euros

Passe sanitaire obligatoire Jeudi 24 février à 20h30. Dans sa chambre d’étudiant, Frédéric Bobin écoutait en boucle les chansons de Kent. Après un concert de ce dernier à Lyon en 2009, leurs chemins se croisent… Dans ce spectacle, Frédéric Bobin et Kent se réunissent sur scène et mélangent leurs répertoires. Deux voix, deux guitares. Un moment de partage, plein d’authenticité et de fraternité. Réservation conseillée auprès de l’association La Buissonnière au 06 15 91 03 93. Salle des fêtes de Sorges

Entrée 12 euros

Passe sanitaire obligatoire +33 6 15 91 03 93 Jeudi 24 février à 20h30. Dans sa chambre d’étudiant, Frédéric Bobin écoutait en boucle les chansons de Kent. Après un concert de ce dernier à Lyon en 2009, leurs chemins se croisent… Dans ce spectacle, Frédéric Bobin et Kent se réunissent sur scène et mélangent leurs répertoires. Deux voix, deux guitares. Un moment de partage, plein d’authenticité et de fraternité. Réservation conseillée auprès de l’association La Buissonnière au 06 15 91 03 93. Salle des fêtes de Sorges

Entrée 12 euros

Passe sanitaire obligatoire La Buissonnière

Sorges et Ligueux en Périgord

dernière mise à jour : 2022-01-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sorges et Ligueux en Périgord Autres Lieu Sorges et Ligueux en Périgord Adresse Ville Sorges et Ligueux en Périgord lieuville Sorges et Ligueux en Périgord Departement Dordogne

Sorges et Ligueux en Périgord Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorges-et-ligueux-en-perigord/

KENT + BOBIN Sorges et Ligueux en Périgord 2022-02-24 was last modified: by KENT + BOBIN Sorges et Ligueux en Périgord Sorges et Ligueux en Périgord 24 février 2022 Dordogne Sorges et Ligueux en Périgord

Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne